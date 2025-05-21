كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"وهم نتنياهو".. حمدين صباحي يعلق على أكاذيب الشرق الأوسط الجديد

قال حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، والقيادي بالحركة المدنية: إن الشرق الأوسط الجديد وهم يروج له رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكل أبواق الكيان الصهيوني.

بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي و"الثقافة" لتحويل مبنى السلطان حسين لمركز متحفي

شهد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، والمهندس محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة، ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية، والبنك الأهلي المصري، لتشغيل واستغلال مبنى "السلطان حسين" التراثي المملوك للبنك بمحافظة الإسكندرية، وتحويله إلى مركز للعروض المتحفية والفنية، تحت إشراف قطاع الفنون التشكيلية، بما يُبرز الهوية الثقافية المصرية وتنوعها الحضاري.

"مش هنقعد نلف وندور على بعض".. مواجهة ساخنة بين مستريح السيارات وضحاياه- فيديو

استضافت الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها "90 دقيقة"، على قناة المحور، أطراف أزمة أمير محمود هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية السابق والرئيس التنفيذي لـ"Le Mans Group"، الملقب بـ"مستريح السيارات".

إعفاءات من الضرائب.. بشرى لأصحاب المشروعات ذات حجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن النظام الضريبي الجديد للمشروعات ذات حجم الأعمال الأقل من 20 مليون جنيه، يمنح حماية كبيرة للممولين، لافتة إلى أن أبرز مزايا هذا النظام هو إعفاء تلك المشروعات من الخضوع للفحص الضريبي لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انضمامها للنظام الجديد.

نقيب المحامين يصدر تنويها مهما بشأن أزمة الرسوم القضائية

أصدر عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، تنويها مهما حذر فيه من التصرفات والقرارات المنفردة، والتصعيد غير المدروس بشأن أزمة الرسوم القضائية، من قبل بعض الأفراد أو مجالس النقابات الفرعية بغير التنسيق مع مجلس النقابة العامة،

تسهيلات غير مسبوقة.. هيئة الاستثمار تطلق منصة للتراخيص خلال أيام

أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن قرب إطلاق منصة إلكترونية شاملة لتراخيص الاستثمار خلال أيام قليلة، وذلك في إطار جهود الدولة لنشر التنمية وجذب الاستثمارات في جميع أنحاء البلاد وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين.

طرح 15 ألف وحدة لمتوسطي الدخل في 15 محافظة (تفاصيل)

أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة ستبدأ غدًا في طرح المرحلة السابعة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" والتي تستهدف شريحة متوسطي الدخل.

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء الباكستاني تناول القضايا الإقليمية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تستضيف رئيس الرقابة على المصنفات

عقدت لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الناقدة ماجدة موريس، اجتماعها الدوري، بحضور الكاتبة الصحفية علا الشافعي، عضو المجلس وأعضاء اللجنة.