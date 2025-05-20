الدكتورة سوزان القليني تشارك في ندوة "الترابط الأسري والأمن المجتمعي"

كتبت - نور العمروسي:

شاركت الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس القومي للمرأة في ندوة فكرية بعنوان "الترابط الأسري والأمن المجتمعي" والتي نظمها مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.

وشهدت الندوة حضور اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة وقيادات من وزارة الداخلية والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني والحكومي إلى جانب نخبة من المثقفين والفنانين.

وعرضت الدكتورة سوزان القليني دور المجلس القومي للمرأة في تعزيز حقوق المرأة وبناء أسرة متماسكة وآمنة وسلطت الضوء على الجهود الوطنية والمجتمعية المبذولة لتمكين المرأة بوصفها ركيزة في استقرار الأسرة والمجتمع.

ولاقت الجلسة تفاعلًا كبيرًا من الحضور لما حملته من رؤى عميقة ومقترحات عملية لتعزيز التماسك الأسري وتحقيق الأمن المجتمعي.