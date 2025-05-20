إعلان

الدكتورة سوزان القليني تشارك في ندوة "الترابط الأسري والأمن المجتمعي"

11:56 م الثلاثاء 20 مايو 2025

الدكتورة سوزان القليني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نور العمروسي:

شاركت الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس القومي للمرأة في ندوة فكرية بعنوان "الترابط الأسري والأمن المجتمعي" والتي نظمها مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.

وشهدت الندوة حضور اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة وقيادات من وزارة الداخلية والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني والحكومي إلى جانب نخبة من المثقفين والفنانين.

وعرضت الدكتورة سوزان القليني دور المجلس القومي للمرأة في تعزيز حقوق المرأة وبناء أسرة متماسكة وآمنة وسلطت الضوء على الجهود الوطنية والمجتمعية المبذولة لتمكين المرأة بوصفها ركيزة في استقرار الأسرة والمجتمع.

ولاقت الجلسة تفاعلًا كبيرًا من الحضور لما حملته من رؤى عميقة ومقترحات عملية لتعزيز التماسك الأسري وتحقيق الأمن المجتمعي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوزان القليني المجلس القومي للمرأة التجمع الخامس أكاديمية الشرطة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

- "مش هنقعد نلف وندور على بعض".. مواجهة ساخنة بين مستريح السيارات وضحاياه- فيديو