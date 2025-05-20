"وهم نتنياهو".. حمدين صباحي يعلق على أكاذيب الشرق الأوسط الجديد

كتبت - داليا الطنيني:

قال حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، والقيادي بالحركة المدنية: إن الشرق الأوسط الجديد وهم يروج له رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكل أبواق الكيان الصهيوني.

وأضاف "صباحي" في برنامجه "في الإمكان" على شاشة قناة "الميادين"، أن جزء من آليات بقاء هذا الكيان، بل جزء من عوامل تأسيسه هو الترويج لهذا الوهم الكبير، موضحا أن الكيان الصهيوني نشأ على الأوهام والأساطير والأكاذيب، وعندما اغتصبت فلسطين منذ عام 1948 ولأكثر من 30 عاما بعد ذلك، كانت مساعي الكيان انتزاع القبول العربي.

وأشار صباحي إلى أن وجود ومصير الكيان مرتبط بكلمة واحدة وهي القبول العربي، حيث حاول الكيان أن يفرض نفسه بالإكراه والحرب، لكنه فشل في انتزاع قبول العرب حتى عام 1979 عندما تم توقيع معاهدة كامب ديفيد.



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