حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالقليوبية

كتب-عمرو صالح:

شهد المهندس محمد الخطيب المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق جمعية البركة للإصلاح الزراعي، بمحافظة القليوبية، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأشار الخطيب إلى أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، وإزالتها في المهد، فضلا عن المتابعه الدورية والمستمرة لأعمال الهيئة والتيسير على المنتفعين.

وأضاف الخطيب أن هذه الحملة تأتي أيضا ضمن أعمال الموجة ٢٦ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي كشفت عنها المتغيرات المكانية الحديثة، كما شهد الحملة أيضا مدير عام أملاك الدولة بالهيئة، السكرتير العام للمحافظة، والسكرتير العام المساعد للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأوضح الخطيب أن هناك تعليمات وتوجيهات من وزير الزراعة بالمتابعة الدائمة والمستمرة للكافة الأعمال والمرور الدائم على الحقول والزراعات، فضلا عن حصر كافة التعديات وإزالتها في المهد، لافتا إلى أنه يجرى أيضا حاليا أعمال الحصر والمراجعة دقيقة للحالات المباعة والتي خالفت في تغيير النشاط لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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