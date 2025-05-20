محور 3 يوليو.. أحدث 6 صور لمشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي

كتب- محمد نصار:

أجرت المهندسة هبة أبو العلا، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والعميد ياسر هنداوي، نائب مدير الإنشاءات بإدارة المهندسين العسكريين، زيارة لمشروع محور 3 يوليو، حيث تقوم شركة المقاولون العرب تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتمثلة في إدارة المهندسين العسكريين بتنفيذ مشروع كوبري تقاطع محور 3 يوليو أعلى نهر النيل وذلك في ضوء المشروعات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين داخل القاهرة.

ويمتد محور حسب الله الكفراوي (محور 3 يوليو) بداية من منطقة زهراء المعادي حتى طريق أسوان الزراعي.

ويشمل نطاق أعمال شركة المقاولون العرب، ربط المنطقة الواقعة شرق النيل من كورنيش المعادي بجوار دار الأشغال العسكرية حتى طريق أسوان الزراعي، مرورًا فوق نهر النيل لتسهيل الحركة والربط بين القاهرة والجيزة بطول الكوبري الذي يصل إلى 1200 متر يتخللها 400 متر طولي أعلى نهر النيل بعرض يتراوح بين 46 مترًا إلى 52 مترًا للجسم الرئيسي، بمدة التنفيذ تصل إلى 36 شهر.

ويشمل المشروع الذي يتم تنفيذه بعناصر إنشائية متعددة منها الكمر الخرساني والقطاعات الصندوقية والكمر المعدني والعربات المتحركة بإجمالي كمية خرسانات تصل إلى 140 ألف متر مكعب وكمية حديد تصل إلى 37 ألف طن، ويشمل 452 خازوقًا بريًا بأطوال تصل إلى 47 م. ط، و172 خازوقًا نيليًا بأطوال تصل إلى 60 م. ط، و132 قاعدة وعمودًا بالبر بارتفاعات تصل إلى 12 م، و16 قاعدة بالنيل بعدد 20 عمودًا بارتفاعات تصل إلى 10 م، و310 كمرات خرسانية تشتمل 16 كمرة سابقة الإجهاد، و8 قطاعات صندوقية بالبر، و2 قطاع صندوقي سابق الإجهاد بالنيل، و96 عربة متحركة أعلى نهر النيل، و50 فريمًا خرسانيًا بالبر، و2 فريم خرساني بالنيل، و16 كمرة معدنية وزن 1800 طن.

بالإضافة إلى ذلك، يتم المتابعة الدورية للمشروع للوقوف على أهم المستجدات وتأكيد أهمية الالتزام بالسلامة والصحة المهنية بالمشروع باعتبارها من أهم عوامل نجاحه، وكذلك الالتزام بالبرنامج الزمني والعمل على كل محاور وقطاعات المشروع بشكل متوازٍ لضمان سرعة الأداء والإنجاز.

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