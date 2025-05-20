زار صنع الله إبراهيم.. "أبوالغار" يستعيد واقعة طريفة حول خيري شلبي

كتب- محمد شاكر:

نشر الدكتور محمد أبوالغار، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل زيارته اليوم إلى الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم في معهد ناصر.

وقال أبو الغار: "انتظرت صنع الله في حجرته حتى عاد من جلسة العلاج الطبيعي وابتدينا ندردش، سألني علي أخبار صديقنا المشترك فكري أندراوس والمقيم في هاواي وقلت له كويس وهو ينهي حاليا الإعداد لكتاب عن صنع اللة، كتب فيه مجموعة من أصدقاء صنع الله، فكري راجل جميل ومخلص".

وأضاف أبوالغار: "بدأنا الدردشة عن ذكريات نادي الكتاب الذي استمر يعقد في بيتنا لمدة ١٠ سنوات آخر جمعة من كل شهر ماعدا يوليو وأغسطس، وكان يحضره ٤٠-٥٠ واحد ومنهم معظم أدباء مصر، وتكلمنا عن صبر صنع الله وتحمله للنقد حين نوقشت رواياته، على عكس عمنا الراحل خيري شلبي الذي لم يتحمل النقد وجري ورا واحد عايز يضربه بالشلوت لأنه انتقد كتابه. كانت أيام، سلامتك يا عم صنع الله".

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