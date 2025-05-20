ضبط ثاني أكبر واقعة سرقة كهرباء لمصنع بلاستيك بشبرا "20 مليون جنيه"

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، عن نجاح حملة ضبطية قضائية مكبرة بمدينة شبرا الخيمة، في ضبط واقعة سرقة تيار كهربائي لمصنع بلاستيك بمنطقة أطلس التابعة لمدينة شبرا الخيمة، تقدر بنحو 20 مليون جنيه.

وأضاف المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، أن الواقعة تم اكتشافها أثناء المرور على عدد من المصانع لمراجعة الأحمال على الطبيعة، والتأكد من مدى صحة وسلامة التوصيلات، وذلك في إطار قيام الشركة بالتفتيش والمتابعة المستمرة للتصدي لأية مخالفات يتم ارتكابها.

وأكد المصدر أنه فور اكتشاف الواقعة قامت الشركة بإرسال الشؤون القانونية بالشركة لضمان اتخاذ كل الإجراءات بصورة صحيحة.

يأتي ذلك ضمن توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس حسن البيلي رئيس شركة شمال القاهرة، بالتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي والإجراءات التي تمت في مواجهة سارقي الكهرباء، بالتعاون والتنسيق مع شرطة الكهرباء ولجان المتابعة والمرور بالشركة القابضة والوزارة، وكذلك نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية؛ لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية، ومعدلات الفقد ومراجعة موقف تركيب العدادات الكودية والعدادات مسبقة الدفع، والمقارنة بين عدد محاضر سرقة الكهرباء التي تم تحريرها وما تم تحصيله فعليًّا.

جدير بالذكر أن حملة تفتيش مسائية مكبرة بقيادة المحاسب أحمد المصري، مدير عام الضبطية القضائية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، قامت بالمرور، خلال الأيام الماضية، على المنطقة الصناعية بأكتوبر، في تمام الساعة الثانية صباحًا؛ تم خلالها التفتيش على بعض المصانع كثيفة الاستهلاك، في مقدمتها مصانع البلاستيك الموجودة بالمنطقة الصناعية، وعلى إثرها تم ضبط أكبر واقعة تلاعب في عدادات الكهرباء داخل أحد المصانع بالمنطقة التي تقوم بصناعة البلاستيك.

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، حينها، أن قيمة محضر الضبطية القضائية الذي تم تحريره لأحد مصانع البلاستيك بأكتوبر بلغ نحو ٢١١ مليونًا و٦٥٥ ألف جنيه، بعد قيام الشركة بتشكيل لجنة لحصر كل المعدات التي تستهلك تيارًا كهربائيًّا دون وجه حق.