وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة التعبوي للمنطقة الغربية العسكرية

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للمنطقة الغربية العسكرية، والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

جاء ذلك بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب حاتم مصطفى زهران، قائد المنطقة الغربية العسكرية، كلمة أكد خلالها حرص مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية على الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية القتالية بما يمكنهم من تحقيق كل المهام التي تُوكل إليهم في الدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

بدأت المرحلة الرئيسية بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع، وناقش الفريق أول عبد المجيد صقر، عددًا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية اتخاذهم القرارات لمواجهة المتغيرات الطارئة أثناء إدارة العمليات.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال المنطقة الغربية العسكرية، مؤكدًا أن القوات المسلحة تعمل بكل جهد للحفاظ على ما تمتلكه من نظم قتالية وأسلحة ومعدات وتطوير أدائها لتكون قادرة على تنفيذ كل المهام التي تُوكل إليها بكفاءة واقتدار.

كما أشاد بالأداء المتميز الذي وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع، مشيرًا إلى الدور المهم الذي يقوم به مقاتلو المنطقة الغربية العسكرية لحماية الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد التهديدات كافة.

وشارك الفريق أول عبد المجيد صقر، المقاتلين تناول وجبة الغداء، كما تفقد جوًا بعض نقاط التأمين الحدودية المتمركزة بنطاق مسئولية المنطقة الغربية العسكرية.

وكان الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة من مختلف المستويات، وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين جميع العناصر المشاركة بالمشروع، كما فرض عددًا من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم طبقًا لطبيعة الموقف.

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