وزيرة التنمية المحلية تبحث مشكلات الجيزة مع النائبة نشوى الديب

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، النائبة نشوي الديب، عضو مجلس النواب، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء اللجان البرلمانية للاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين بالدوائر المختلفة، والعمل على وضع حلول مناسبة وسريعة لها بالتنسيق مع المحافظين.

في بداية اللقاء، أشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى حرصها على التواصل الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وهو ما يؤكد التعاون المثمر بين الجانبين، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز رضاهم عن عمل الإدارة المحلية.

وأشادت النائبة نشوى الديب، بجهود وزيرة التنمية المحلية في مختلف الملفات الخدمية التي تهم المواطن والطفرة النوعية التي شهدتها ملفات عمل الوزارة منذ تولي الدكتورة منال عوض المسؤولية والجولات الميدانية التي تقوم بها على الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطن على أرض الواقع.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي تمس المواطنين بمحافظة الجيزة بصورة يومية والتي ترتبط بملفات عمل وزارة التنمية المحلية وبصفة خاصة مشروعات البنية التحتية والرصف ومنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء وعدد من الملفات الأخرى التي تهم المواطن وتوفير بعض الخدمات الأساسية لهم.

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