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رابط الاستعلام عن مواعيد المقابلات الشخصية لبرنامج "المرأة تقود"

04:09 م الثلاثاء 20 مايو 2025

برنامج المرأة تقود

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كتب- محمد نصار:

أتاحت الأكاديمية الوطنية للتدريب، الاستعلام عن مواعيد المقابلات الشخصية للدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" ضمن مراحل القبول المؤهلة للالتحاق بالبرنامج.

وقالت الأكاديمية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه يمكن معرفة موعد المقابلة الشخصية لمن اجتزن مرحلة الاختبارات، من خلال الرابط التالي، اضغط هنا. https://register.nta.eg

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برنامج المرأة تقود مواعيد المقابلات الشخصية الأكاديمية الوطنية للتدريب
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