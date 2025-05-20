افتتاح المتحف المصري الكبير.. أحدث صور لأعمال التطوير

كتب- محمد أبو بكر:

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم، أعمال التطوير الجارية بالطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، مؤكدًا على تكثيف الجهود واستعدادات مكثفة لظهور المنطقة بالمظهر اللائق قبل الافتتاح الرسمي للمتحف.

وشدد النجار على المتابعة المستمرة وسرعة وضع اللمسات النهائية للأعمال المنفذة، وذلك في إطار تضافر جهود جميع أجهزة الدولة لضمان ظهور المنطقة بالشكل الحضاري اللائق واستقبال زوار المتحف بالتزامن مع اقتراب موعد افتتاحه.

تفاصيل الجولة التفقدية

شملت جولة المحافظ متابعة أعمال تنفيذ اللاندسكيب بميدان الرماية وإضافة اللمسات الجمالية للمنطقة، ومراجعة كفاءة أعمدة الإنارة، ورفع مستوى النظافة العامة بالموقع. كما تابع أعمال الدفع النفقي واستكمال تركيب بلاط الإنترلوك للأرصفة بالقطاع، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.

امتدت جولة المحافظ لتشمل تفقد الأعمال الجارية بمدخل منطقة كفر غطاطي أسفل الطريق الدائري وحتى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، حيث عاين أعمال الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك، وتجهيز ساحة انتظار السيارات.

توجيهات المحافظ

وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، مؤكدًا على المتابعة الدورية لنسب التنفيذ ورفع كفاءة النظافة بشكل مستمر بما يليق بالمشروع القومي الكبير.

وأكد النجار أن تطوير محيط المتحف المصري الكبير يعد من أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة باعتباره واجهة حضارية، لافتًا إلى أنه يتابع شخصيًا كافة تفاصيل الأعمال ميدانيًا لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والالتزام بالجدول الزمني المقرر.