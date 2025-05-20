5 فرص عمل بدباغة الجلود في الأردن للمصريين.. الشروط ورابط التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل اليوم الثلاثاء عن توفير 5 فرص عمل للمصريين في إحدى المؤسسات الأردنية المتخصصة في مجال دباغة الجلود بالمملكة الأردنية الهاشمية.

ودعت الوزارة العمال المصريين الراغبين في التقديم على هذه الفرص إلى الدخول عبر الرابط التالي: https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index، وتقديم البيانات المطلوبة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2026، ولمدة 5 أيام.

تأتي هذه الفرص الجديدة في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل، السيد محمد جبران، بتوفير فرص عمل بالخارج، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

الشروط المطلوبة

صرحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، بأن الشروط المطلوبة للمتقدمين تتضمن الآتي:

* أن يكون لديه خبرة عام على الأقل في العمل بدباغة الجلود.

* أن يكون خاليًا من فيروس "سي".

* ألا يكون المتقدم قد سبق تسفيره من الأردن، ولم يمض على التسفير 5 سنوات.

* ألا يكون قد غادر المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 31 مايو 2020 حتى 31 مايو 2021.

الراتب المتوقع

أوضحت "أحمد" أن الراتب الشهري سيتراوح ما بين 290 إلى 320 دينار أردني.