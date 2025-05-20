وزيرة لموظفي وحدة الصف: ريحوا الناس ومتعقدوش الدنيا عليهم

كتب- محمد نصار:

أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، جولة مفاجئة على مركز ومدينة الصف بمحافظة الجيزة لمتابعة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

خلال الجولة، حرصت الدكتورة منال عوض، على لقاء عدد من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي لإنهاء بعض طلباتهم فيما يخص الخدمات المحلية التي يقدمها المركز.

وتابعت وزيرة التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لملف التصالح على بعض مخالفات البناء ونسب الإنجاز وعدد نماذج التصالح النهائية الصادرة للمواطنين ونسب الطلبات التي تم رفضها.

ووجهت منال عوض، بضرورة الالتزام بالموعد المحدد لتلقي ردود الجهات المعنية بطلبات التصالح وألا تزيد على 30 يومًا، كما طالبت وزيرة التنمية المحلية بسرعة الفحص والبت للملفات بالأمانة الفنية للجنة التصالح بمركز الصف بما يساهم في حصول المواطنين على نماذج التصالح النهائية.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، رئيس مجلس المدينة بزيادة حملات التوعية للمواطنين في جميع القرى وعلى مستوى المركز لحثهم على التصالح على المخالفات البنائية التي تقع ضمن حالات قانون التصالح على بعض مخالفات البناء للحفاظ على ممتلكاتهم، وكذا التواصل مع المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح ولم يقوموا حتى الآن باستكمال باقي الأوراق المطلوبة لإنهاء الملفات الخاصة بهم بالإضافة إلى التواصل بالطرق المحددة مع المواطنين الذين تم رفض طلباتهم عبر الرسائل النصية على التليفون المحمول والاتصالات الهاتفية وجوابات مسجلة بعلم الوصول على العناوين الخاصة بهم.

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية، موقف منظومة المتغيرات المكانية ومعدلات تنفيذ الإزالات للمتغيرات غير القانونية وذلك ضمن الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وحرصت على متابعة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وبصفة خاصة رصف ورفع كفاءة الطرق وملف النظافة ورفع الإشغالات في نطاق المركز.

وخلال حديثها مع عدد من الموظفين بالمركز التكنولوجي وعدد من الإدارات المختلفة بالمركز، قالت وزيرة التنمية المحلية: أنا جاية أسمع منكم أي مشكلات أو تحديات بتواجهكم في الشغل علشان نحلها بسرعة.. وعايزاكم كمان تريحوا الناس ومتعقدوش الدنيا عليهم في الورق والمستندات عايزين نبسط ونسهل عليهم في كل الخدمات وخاصة التصالح.

ووجهت الدكتورة منال عوض، رئيس مجلس المدينة بضرورة الاهتمام بملف النظافة ورفع الإشغالات الموجودة في نطاق مقر المركز وعلى الأسوار الخارجية بالإضافة إلى الاهتمام بالشكل الجمالي والنظافة في مقر مجلس المدينة ليكون في صورة حضارية أمام المواطنين المترددين لقضاء مصالحهم اليومية.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بالوزارة بالتواجد في مقر مركز المدينة على مدار اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لجميع ملفات العمل المختلفة وإعداد تقرير للعرض على الوزيرة بالإضافة إلى حصر الاحتياجات اللوجستية المطلوبة لعدد من الإدارات بالمركز التكنولوجي والإدارات الأخرى من أجهزة كمبيوتر وطابعات وغيرها لسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.

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