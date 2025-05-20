رئيس مجلس النواب يستقبل عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني

كتب- نشأت علي:

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، السيد "لي شوليه" عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، أمين الأمانة العامة للجنة المركزية للحزب، ورئيس دائرة الإعلام بالحزب، وذلك بمقر المجلس بالقاهرة.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس مجلس النواب بالضيف الصيني، مؤكدًا خصوصية العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والصين، والتي تستند إلى إرث حضاري مشترك وروابط سياسية واقتصادية متينة. وأشار إلى حرص قيادتي البلدين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وأكد "جبالي" حرص مجلس النواب المصري على دعم التعاون البرلماني والتشريعي مع الجانب الصيني، وتعزيز تبادل الخبرات والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التنسيق الثنائي في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

كما أشاد رئيس مجلس النواب بمستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى عدد من المشروعات المشتركة، وعلى رأسها مساهمة الشركات الصينية في تنفيذ مشروع حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، والاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية المصرية الصينية المشتركة بمحور قناة السويس. ودعا إلى توسيع نطاق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بما يعكس الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد المصري في ظل الطفرة التنموية الحالية.

من جانبه، أعرب "لي شوليه" عن تقدير بلاده للعلاقات المتميزة مع مصر، مشيدًا بالدور المحوري الذي تلعبه القاهرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وأكد حرص الحزب الشيوعي الصيني على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر في كافة المجالات، مشيرًا إلى الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري الذي يحقق معدلات نمو واعدة بفضل جهود الدولة في تنفيذ برامج التنمية الشاملة. كما أعرب عن تطلع بلاده إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

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