طلب إحاطة يتهم "التموين" بالتقصير في مواجهة سوق البنزين السوداء

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، حول ظاهرة سرقة البنزين داخل محطات البنزين؛ لبيعه في السوق السوداء.

وتساءل شمس الدين قائلًا: إنه بعد ثبوت غش البنزين؛ اتجه البعض إلى سرقة كميات كبيرة من البنزين لبيعه في السوق السوداء؛ فأين الرقابة على محطات الوقود؟ ولمَن يتم بيع البنزين في السوق السوداء؟ وما استخداماته في السوق السوداء؟ وهل يتم تهريب كميات البنزين التي يتم سرقتها إلى خارج البلاد؟

وطالب النائب الحكومةَ بإحكام الرقابة على محطات الوقود والقيام بشن حملات مكثفة ومفاجئة عليها؛ للتأكد من عدم غش البنزين أو سرقته لبيعه في السوق السوداء، متهمًا وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتقصير وعدم القيام بدورها المنوط في الرقابة الصارمة على محطات الوقود.