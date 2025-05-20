تعاون برلماني حكومي لعلاج مدمني المخدرات الشباب بالمجان

كتب- نشأت علي:

ناقشَ النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، خلال لقائه الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، ملفات تهم محافظة سوهاج عمومًا، ومركز ومدينة دار السلام خصوصًا.

وحذَّر قورة من تنامي ظاهرة الإدمان؛ خصوصًا مخدر الشابو بين بعض الشباب من أبناء دار السلام، معتبرًا أن هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل أو التراخي؛ فـ"الشابو" لم يعد مجرد مخدر، بل قنبلة موقوتة تهدد الأسر وتضرب المجتمع في عمقه وتستهدف الشباب؛ عماد المستقبل وثروة الوطن.

وأكد النائب أن دار السلام ليست وحدها التي تعاني هذا الوباء؛ لكن حجم الانتشار داخل المركز بدأ يبعث على القلق، ويستوجب التحرك قبل أن يتحول إلى كارثة.

ورحبت الوزيرة بمبادرة النائب لعلاج الحالات المصابة بإدمان الشابو، وتم الاتفاق على تخصيص عدد من الأماكن في مراكز العزيمة لعلاج الإدمان التابعة لوزارة التضامن، لعلاج شباب دار السلام.

ووافقت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن تتحمل الدولة تكلفة علاج غير القادرين بالكامل، شرط موافقة ولي الأمر.

وأشار قورة إلى أنه بدأ بالفعل في إعداد كشف بالحالات المصابة داخل المركز، من خلال تلقي البيانات عبر وسائل الاتصال المباشرة؛ لضمان السرية التامة.