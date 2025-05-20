كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن الحكومة، إنه وخلال فعاليات افتتاح المصنع الجديد لشركة "إس إي وايرينج سيستمز إيجيبت ش.م.م"، إحدى شركات "سوميتومو إليكتريك وايرينج سيستمز يوروب"، التي تتبع "سوميتومو" العالمية، والتي شهدها اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ألقى فوميو إيواي، سفير اليابان لدى القاهرة، كلمة أكد في مستهلها أن افتتاح مصنع شركة "سوميتومو" يُعدّ إنجازًا هامًا في توسع أعمال الشركة في مصر، مشيرًا إلى أن إقامة هذا المصنع الضخم من قبل شركة يابانية لا يمثل فقط مثالًا ناجحًا للاستثمارات اليابانية في الخارج، بل يتماشى أيضًا بشكل وثيق مع الجهود الاستراتيجية المصرية لتعزيز الإنتاج المحلي.

وبحسب بيان، أضاف سفير اليابان: أسهمت شركة "سوميتومو" بشكل ملحوظ في قطاع الصناعة بمصر من خلال مصانعها القائمة في بورسعيد والعاشر من رمضان، قائلًا: افتتاح هذا المصنع الجديد يُعزز من القدرات الإنتاجية للشركة ويخلق ما يقرب من 2000 فرصة عمل جديدة، ويسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي المحلي عبر التوسّع في قدرات الشركة التصديرية إلى أوروبا.

وفي السياق نفسه، أضاف السفير الياباني: أُدرك أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الدعم القوي المُقدم من الحكومة المصرية. وفي هذا الصدد، أود أن أعرب عن خالص تقديري للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وكذا للمهندس حسن الخطيب، وزيرالاستثمار والتجارة الخارجية، وجميع أعضاء الحكومة المصرية على جهودهم القيّمة في تسهيل الإجراءات الخاصة بهذا المشروع المهم، وأنا على ثقة بأن الحكومة المصرية ستواصل تقديم دعمها القوي لتوطين صناعة السيارات محليًا.

وأضاف أن شركة "سوميتومو" هي شركة رائدة عالميًا بقدرات تقنية متطورة. ولن يقتصر نقل هذه التقنيات إلى الموظفين المصريين المحليين على توفير فرص العمل فحسب، بل سيلعب دورًا حيويًا في تعزيز الكفاءة الفنية للقوى العاملة المصرية.

وأكد "فوميو" أن اليابان شريك ملتزم في التنمية الاقتصادية لمصر. وفي هذا السياق، نتوقع استمرار التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بعدد من الفرص المهمة خلال الأشهر القليلة المقبلة لتعزيز علاقتنا الاقتصادية.

كما أكد السفير أن مصر شريكٌ قيّمٌ ومهمٌ لليابان، وستظل كذلك، وستظل اليابان ملتزمةً بدعم التنمية في مصر من خلال التعاون الوثيق بين قطاعينا العام والخاص.