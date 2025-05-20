كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إنه وخلال فعاليات افتتاح المصنع الجديد لشركة "إس إي وايرينج سيستمز إيجيبت ش.م.م"، إحدى شركات "سوميتومو إليكتريك وايرينج سيستمز يوروب"، التي تتبع "سوميتومو" العالمية، والتي شهدها اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ألقى راشمي شاه، رئيس قسم المشتريات لدى شركة تويوتا موتورز أوروبا، كلمة أعرب في مستهلها عن تقدير شركة تويوتا للعمل مع "سوميتومو" لأكثر من ٢٠ عامًا.

وقال "شاه": تربطنا علاقات قوية مع شركة "سوميتومو" على مدار أكثر من 25 عامًا، وازدادت أهمية هذه الشراكة في عام ٢٠٠٨ مع تأسيس شركة "سوميتومو مصر"، التي لعبت دورًا محوريًا في تصنيع قطع غيار سيارات: "تويوتا ياريس" و"تويوتا CHR".

وأضاف: تنتج تويوتا أوروبا اليوم أكثر من 800 ألف سيارة سنويًا، وتُعد شركة "سوميتومو مصر" إحدى شركائنا الرئيسيين، حيث توفر عددًا من المكونات الأساسية وقطع الغيار لسياراتنا، وقد التزمت شركة "سوميتومو مصر" بمعاييرنا العالية للسلامة والجودة والتسليم والتنافسية بفضل موظفيها المتفانين والمهرة.

وتابع: يمتد التعاون بيننا إلى ما هو أبعد من التصنيع، إذ يساهم مهندسو "سوميتومو مصر" بنشاط في مركزنا الفني في بروكسل، حيث يعمل مهندسوها لتطوير المكونات المستخدمة في عدد من منتجاتنا المستقبلية.

وأضاف: لطالما كانت "تويوتا" رائدة في تقنيات السيارات الهجينة، وكانت "سوميتومو" شريكًا مهمًا للغاية في تطوير وتوريد الأسلاك لشركتنا، لذا مع انتقال تويوتا إلى العصر الجديد من خلال نهجنا متعدد المسارات، أصبح من المهم للغاية أن نواصل التعاون الرائع الذي لدينا مع سوميتومو مصر.

واستطرد: يظل مبدأ "تويوتا هو "السلامة أولاً" وذلك في صميم عملياتنا، وتواصل "سوميتومو مصر" تحقيق نتائج متميزة في معايير السلامة المحددة من قِبلنا.

وتابع: تقديرًا لأدائها المتميز، كرّمنا بكل فخر شركة "سوميتومو مصر" بجوائز متعددة خلال اجتماعنا السنوي الأخير للأعمال في مارس 2025، ونُقدّر ونُشيد بإسهامات "سوميتومو" الاستثنائية، حيث تُجسّد هذه الشراكة معاني الابتكار والتعاون والنجاح المُشترك، ما يُعزز التزامنا بتقديم مركبات عالية الجودة في جميع أنحاء أوروبا، ونتطلع إلى مواصلة عملنا مع "سوميتومو مصر".