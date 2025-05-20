وزير الري يبحث إضافة مواقع سياحية جديدة لمنظومة السد العالي -صور

كتب- أحمد السعداوي:

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال زيارته محافظة أسوان، "استراحة خزان أسوان" التابعة للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، و"حجر أساس تأسيس السد العالي ونموذج السد العالي"، و"موقع كسارة الحجارة"؛ بهدف بحث تطوير هذه المواقع والحفاظ عليها نظرًا لقيمتها التاريخية البارزة، وتعظيم الاستفادة منها، وإضافة مواقع سياحية جديدة لمنظومة السد العالي.

وأكد سويلم أهمية استثمار أملاك الوزارة، ودعم خطة الدولة لتنشيط السياحة من خلال تطوير المناطق التابعة للوزارة، والتي توثق حقبة ومحطات مهمة في تاريخ مصر، وتعريف الزوار -من المصريين والسائحين الأجانب- بتاريخ مدرسة الري المصرية العريقة، والتكنولوجيات التي تم استخدامها في إنشاء السد العالي وخزان أسوان.

وشملت الزيارة تفقد حجر أساس السد العالي بمنطقة الشرق، التي شهدت بدء تفجير قناة التحويل إيذانًا ببدء إنشاء السد، والتي تضم نموذجًا ثلاثي الأبعاد للسد العالي تم إنشاؤه بالتزامن مع تنفيذ المشروع، ووجه سويلم بوضع تصور متكامل لتطوير وتجديد منطقة "حجر أساس السد العالي" والقاعة التاريخية بالمنطقة، والتي تحتوي على نموذج للسد العالي، بما يواكب مكانة هذا المشروع القومي العملاق ويُبرز قيمته التاريخية والهندسية، من خلال إعداد مخطط يتضمن عناصر العرض المتحفي، ووسائل العرض الحديثة، والمرافق الخدمية والسياحية، بما يُسهم في تحويل المنطقة إلى مقصد ثقافي وسياحي يليق بعظمة السد العالي كأحد أعظم مشروعات القرن العشرين.

وتفقد سويلم موقع كسارة الحجارة، التي استُخدمت في تكسير المواد الصخرية اللازمة لإنشاء السد العالي، موجهًا بدراسة سبل تطوير الموقع والاستفادة منه.