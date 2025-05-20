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إصابة 17 موظفًا بمحطة كهرباء سيدي كرير في حادث مروري -تفاصيل

10:30 ص الثلاثاء 20 مايو 2025

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كتب- محمد صلاح:

أُصيب 17 موظفًا بقطاع محطة كهرباء سيدي كرير بشركة "غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء"؛ نتيجة حادث مروري أثناء ذهابهم للعمل خلال استقلالهم أوتوبيسًا تابعًا للشركة.

وقال مصدر مسؤول بالشركة إن الواقعة حدثت في تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا؛ حيث تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى المركز الطبي الجديد بالإسكندرية، البالغ عددهم 17 مصابًا؛ منهم 5 موظفين في حالات حرجة تم وضعهم بالعناية المركزة.

ونوه المصدر بأنه يوجد حاليًّا المهندس خالد فرج رئيس قطاع المحطة، والمهندس عبد المعنم أبو غازي مدير عام شؤون المحطة، والمهندس أحمد شوقي رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية بالشركة.

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اصابة موظفين حادث مروري محطة كهرباء سيدي كرير
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