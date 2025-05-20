تبدأ من 150 جنيهًا.. "القصابين" تكشف قائمة أسعار أضاحي 2025

كتب- عمرو صالح:

كشف مصطفى وهبة عضو شعبة القصابين عن أسعار أضاحي 2025 بمختلف أسواق الجمهورية وذلك استعدادًا لعيد الأضحى المبارك الى يوافق 5 يونيو المقبل.

وقال "وهبة"، لمصراوي، إن أسعار أضاحي 2025 تشهد استقرارًا في الأسعار مقارنة بالعام الماضي ويرجع ذلك لاستقرار أسعار الأعلاف بمختلف الأسواق طوال الفترة الماضية، موضحًا أن سعر كيلو البقري القائم يتراوح ما بين 190:180 جنيه وكيلو الجموسي القائم يتراوح ما بين 160:150 جنيه سعر كيلو الخروف البلدي القائم 220 جنيه والبري 240 جنيهًا.

وتابع:" كما أن هناك وفرة في العجول الحية المستوردة والتي يتراوح سعر الكيلو منها ما بين 160:150 جنيه".

وأشار وهبة إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تراجعًا في الأسعار نظرًا لكثرة المعروض بالأسواق خلال الفترة الحالية.