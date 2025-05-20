كتب- عمرو صالح:

اختتم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، فعاليات البرنامج التدريبي الدولي لمتخصصين من دولة موريتانيا في مجال: الكشف عن العقاقير البيطرية في العينات الغذائية والبيئية.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة وتقديم كافة الخدمات المتاحة وسبل الدعم الفني لهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.



وأشارت "عبداللاه"، إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية وتحت إشراف وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، حيث تم تدريب المتخصصين على طرق التحليل داخل قسم العقاقير البيطرية باستخدام أحدث الأجهزة.

وأضافت مدير المعمل، ان البرنامج التدريبي، استمر لمدة شهر كامل تم خلاله التدريب على تحليل عالي الدقة لعدد من الأدوية على أحدث الأجهزة، ذلك فضلا عن ضمان الجودة ومراقبة الجودة في التحاليل، بما في ذلك المواد المرجعية المرتبطة بها، مبادئ تطوير طرق التحليل وتطويرها والتحقق من صحتها، معالجة البيانات وتجميعها وإعداد تقارير لاتخاذ القرارات، فضلا عن إعداد التقارير عن نتائج الاختبارات.

يذكر، أن المعمل يقوم بتقديم الخدمات التدريبية دوليًا ومحليًا من خلال مركز التدريب الدولي التابع لمعمل والحاصل على مواصفات الأيزو 21001 و 9001.

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