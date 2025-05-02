المسلماني يهنئ خالد البلشي بعد فوزه بمقعد نقيب الصحفيين لدورة ثانية

كتب- عمرو صالح:

قدم الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام التهنئة لنقيب الصحفيين خالد البلشي ، عقب فوزه بدورة ثانية في الانتخابات التي أجريت بنقابة الصحفيين اليوم الجمعة.

وقال "المسلماني": "نهنئ الجماعة الصحفية المصرية علي إدارتها انتخابات ديموقراطية مسؤولة، قدم فيها عبدالمحسن سلامة نموذجاً متميزاً في حملته الانتخابية ، وفي خطابه النقابي ، ورؤيته للتحديث والتطوير ، كما قدم النقيب خالد البلشي رؤيته للدورة الجديدة استناداً لأدائه في الدورة السابقة والخبرة التي شكلها عبر عامين ، وبغض النظر عن نتائج الانتخابات فإن الفائز الأكبر هو الصحفي المصري ونقابته العريقة ومهنته الرفيعة".

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: نتمنى لنقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للصحافة وجميع الصحفيين في كل المؤسسات العامة والخاصة كل التوفيق في تعزيز رسالتهم وخدمة وطنهم.