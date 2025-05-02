أول تعليق من البلشي بعد إعادة انتخابه نقيبًا للصحفيين (فيديو)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشى نقيب الصحفيين، إنه سيكمل الطريق الذى بدأه وملتزم بكل وعوده، مقدمًا الشكر لكل من شارك في خروج انتخابات الصحفيين بهذا الشكل اللائق.

وأضاف "البلشي" في لقاء خاص لقناة "إكسترا نيوز"، بعد فوزه بمقعد نقيب الصحفيين، أنه سيجعل النقابة بيتا لكل الصحفيين وسأسعى لتحسين الوضع الاقتصادي لهم، مشيرًا إلى أن زيادة البدل حق لجميع الصحفيين، وأعد بأن أكون نقيبًا لكل الصحفيين.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، عن فوز خالد البلشي نقيبًا للصحفيين لدورة ثانية، بعد حسم المنافسة أمام عبدالمحسن سلامة.

وحصل خالد البلشي على 3346 صوتا بنسبة 55% من عدد الأصوات الصحيحة، وعبدالمحسن سلامة 2562 صوتا.

وشهدت العملية الانتخابية إقبالًا ملحوظًا من أعضاء الجمعية العمومية، وسط أجواء تنافسية بين المرشحين، وتحت إشراف قضائي كامل.