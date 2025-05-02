خالد البلشي يرفع علامة النصر بعد فوزه بمقعد نقيب الصحفيين

كتب - على عبدالودود:

وسط ترقب وهتافات المؤيدين، رفع الكاتب الصحفي خالد البلشي يده ملوحًا بعلامة النصر بثقة واضحة عقب إعلان فوزه بمنصب نقيب الصحفيين لولاية ثانية.

هذا المشهد الاحتفالي جاء تتويجًا لمعركة انتخابية حسمها البلشي لصالحه متفوقًا على منافسه الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، ليجدد بذلك ثقة جموع الصحفيين في قيادته للنقابة.

وبعد ساعات من الترقب والفرز الدقيق للأصوات، أسدلت اللجنة المشرفة على الانتخابات الستار معلنةً فوز البلشي بحصوله على 3346 صوتًا، مستحوذًا على نسبة 55% من الأصوات الصحيحة، بينما حصل عبدالمحسن سلامة على 2562 صوتًا.

وتميزت العملية الانتخابية بإقبال تاريخي وغير مسبوق من أعضاء الجمعية العمومية، الذين توافدوا بأعداد غفيرة للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق النقابي الهام، ووسط أجواء تنافسية حماسية بين المرشحين، جرت الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل لضمان نزاهتها وشفافيتها.

وفي تصريحات له عقب انتهاء الفرز، وصف جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، الإقبال بأنه "تاريخي"، حيث تجاوز عدد الحضور 6000 صحفي، مؤكدًا وعي الجمعية العمومية وحرصها على مستقبل نقابتهم. وأضاف أن نسبة التصويت التي تخطت الـ60% تعكس نضج الصحفيين وإدراكهم لأهمية دورهم ومؤسستهم النقابية.

بهذا الفوز، يجدد خالد البلشي ثقة الصحفيين فيه لقيادة نقابتهم في المرحلة المقبلة، وسط تطلعات كبيرة نحو تعزيز دور النقابة والدفاع عن حقوق ومصالح أعضائها.