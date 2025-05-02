بعد فوز البلشي.. ننشر النتائج الكاملة على مقعد نقيب الصحفيين
10:49 م الجمعة 02 مايو 2025
كتب- أحمد عبدالمنعم:
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين، بعد حصوله على 3346 صوتًا، بنسبة 55.3% من إجمالي الأصوات الصحيحة.
وشهدت الانتخابات حضور 6051 صحفيًا من أعضاء الجمعية العمومية، بنسبة مشاركة بلغت 59.1%، حيث خاض المنافسة على مقعد النقيب عدد من المرشحين، جاءت نتائجهم كالتالي:
خالد البلشي 3346 صوتًا.
محسن سلامة: 2562 صوتًا.
السيد الإسكندرانى: 44 صوتًا.
محسن هاشم: 6 أصوات.
نورا راشد 5 أصوات.
محمد مغربى: صوتان.
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