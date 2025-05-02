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بعد فوز البلشي.. ننشر النتائج الكاملة على مقعد نقيب الصحفيين

10:49 م الجمعة 02 مايو 2025

فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين، بعد حصوله على 3346 صوتًا، بنسبة 55.3% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وشهدت الانتخابات حضور 6051 صحفيًا من أعضاء الجمعية العمومية، بنسبة مشاركة بلغت 59.1%، حيث خاض المنافسة على مقعد النقيب عدد من المرشحين، جاءت نتائجهم كالتالي:

خالد البلشي 3346 صوتًا.

محسن سلامة: 2562 صوتًا.

السيد الإسكندرانى: 44 صوتًا.

محسن هاشم: 6 أصوات.

نورا راشد 5 أصوات.

محمد مغربى: صوتان.

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