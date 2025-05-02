شاهد.. احتفالات خالد البلشي بعد فوزه بمقعد نقيب الصحفيين لدورة ثانية

تصوير- رمضان يونس وأحمد مسعد:

احتفل خالد البلشي بعد فوزه بدورة ثانية نقيبًا للصحفيين، وذلك بعد أن أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، مساء اليوم الجمعة فوز البلشي بمقعد نقيب الصحفيين.

ورصدت عدسة مصراوي فرحة البلشي وأنصاره بعد إعلان النتيجة.

وقال رئيس اللجنة القضائية المستشار باسم الطيب، إن البلشي حصل على 3346 صوتا بنسبة 55 في المئة، بينما حصل الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة على 2562 صوتا، مشيرا إلى أن إجمالي من شاركوا في الانتخابات بلغ 6051 صحفيا، من إجمالي 10132 صحفيا.