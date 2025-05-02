نسبة التصويت تخطت الـ60%.. جمال عبدالرحيم: انتخابات الصحفيين اليوم تاريخية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة، على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، أن عدد الحضور اليوم في الانتخابات كان تاريخي بعد أن تخطى عدد الحضور أكثر من 6000 صحفي، مما يؤكد وعي الجمعية العمومية.

وأضاف أن انتخابات اليوم تعد تاريخية بنسبة تصويت تتعدى الـ60%، مما يدل على نضج الصحفيين، حرصهم على نقابتهم.

وفاز في انتخابات التجديد النصفى النقيب خالد البلشي لدورة ثانية، وحصل البلشي على 3346 صوتا بنسبة 55% من عدد الأصوات الصحيحة، وعبدالمحسن سلامة 2562 صوتا.

وشهدت العملية الانتخابية إقبالًا ملحوظًا من أعضاء الجمعية العمومية، وسط أجواء تنافسية بين المرشحين، وتحت إشراف قضائي كامل.