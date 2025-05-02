رسميًا.. خالد البلشي نقيبًا للصحفيين لدورة ثانية

كتب- عمرو صالح:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، عن فوز خالد البلشي نقيبًا للصحفيين لدورة ثانية، بعد حسم المنافسة أمام عبدالمحسن سلامة.

وانتهت أعمال فرز الأصوات في انتخابات نقابة الصحفيين، التي أُجريت اليوم الجمعة، لاختيار نقيب جديد و6 أعضاء لعضوية مجلس النقابة.

وحصل خالد البلشي على 3346 صوتا بنسبة 55% من عدد الأصوات الصحيحة، وعبدالمحسن سلامة 2562 صوتا.

وشهدت العملية الانتخابية إقبالًا ملحوظًا من أعضاء الجمعية العمومية، وسط أجواء تنافسية بين المرشحين، وتحت إشراف قضائي كامل.