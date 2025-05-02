20 صورة من عملية فرز الأصوات بانتخابات نقابة الصحفيين

تصوير- أحمد مسعد:

بدأ قضاة مجلس الدولة واللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين في فرز أصوات الجمعية العمومية بانتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين

وشهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين إقبالًا كبيرًا من أعضاء الجمعية العمومية لانتخاب النقيب، ونصف أعضاء المجلس من بين (8 مرشحين لمقعد النقيب، و(43) لعضوية المجلس يتنافسون على ٦ مقاعد.