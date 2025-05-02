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بالصور.. بدء فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين

08:25 م الجمعة 02 مايو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين
  • عرض 15 صورة
    فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين
  • عرض 15 صورة
    فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين
  • عرض 15 صورة
    فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين
  • عرض 15 صورة
    فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين
  • عرض 15 صورة
    فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين
  • عرض 15 صورة
    فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين
  • عرض 15 صورة
    فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين
  • عرض 15 صورة
    فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين
  • عرض 15 صورة
    فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين
  • عرض 15 صورة
    فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين
  • عرض 15 صورة
    فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين
  • عرض 15 صورة
    فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين
  • عرض 15 صورة
    فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
تصوير- أحمد مسعد:
بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، فرز الأصوات وذلك بعد غلق باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين.

وكانت اللجنة قد أعلنت عن نقل الصناديق إلى الدور الرابع في مبنى النقابة لتمهيدًا لفرز الأصوات.

وشهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين إقبالًا كبيرًا من أعضاء الجمعية العمومية لانتخاب النقيب، ونصف أعضاء المجلس من بين (8 مرشحين لمقعد النقيب، و(43) لعضوية المجلس يتنافسون على ٦ مقاعد.

وشهدت اللجان الانتخابية موزعة على أدوار النقابة اصطفاف طوابير من الصحفيين والصحفيات للإدلاء بأصواتهم.

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