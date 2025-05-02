هل تمنع الكلاب والصور دخول الملائكة للمنزل؟ أمين الفتوى يُجيب

كتب- حسن مرسي:

أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى، حقيقة عدم دخول الملائكة بيتًا فيه كلب، قائلًا: "الفقهاء أوضحوا أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب أو صورة، ولكن المقصود بالكلب هنا هو الذي لا فائدة منه، مثل الكلب المدلل الذي يُقتنى بلا سبب شرعي".

وأضاف أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، على قناة الناس، أن الكلاب التي لها منفعة، مثل كلاب الحراسة أو الصيد، لا تمنع دخول الملائكة، لأنها مستثناة من النهي، موضحًا أن الشريعة الإسلامية لا تمنع اقتناء الكلاب إذا كانت لغرض مشروع.

وبالنسبة للصور، أشار الدكتور علي فخر إلى أن بعض الفقهاء يرون أن المقصود بها الصور المجسمة التي تُعبد من دون الله، أما الصور الفوتوغرافية أو غير المجسمة فلا حرج فيها، خاصة إذا لم يكن فيها تعظيم أو مضاهاة لخلق الله.