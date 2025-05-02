رشاوي وتسهيلات.. مصطفى بكري يكشف عن القبض على 4 مسؤولين كبار -(فيديو)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن إلقاء القبض على 4 من كبار المسؤولين في محافظة كبرى.

وكتب "بكري"، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "الرقابة الإدارية تلقي القبض على 4 من كبار المسئولين على خلفية ارتكاب جرائم في وقت سابق بمحافظة كبرى".

وأضاف: "سكرتير عام مساعد ورئيس حي راقي وشهير ورئيس سابق لنفس الحي والآن يشغل منصب سكرتير عام سابق لمحافظة أخرى".

وتابع: "القضية فيها رشاوي مقابل تسهيلات وقعت أحداثها في وقت سابق، وقبل مجئ المحافظ الحالي وتم القبض علي المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة".

وتوقع بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، كشف المزيد من قضايا الفساد في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الدولة تكثف جهودها لمكافحة الفساد الإداري.