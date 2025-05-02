رشاوي وتسهيلات.. مصطفى بكري يكشف عن القبض على 4 مسؤولين كبار

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن إلقاء القبض على 4 من كبار المسؤولين في محافظة كبرى.

وكتب "بكري"، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "الرقابة الإدارية تلقي القبض على 4 من كبار المسئولين على خلفية ارتكاب جرائم في وقت سابق بمحافظة كبرى".

وأضاف: "سكرتير عام مساعد ورئيس حي راقي وشهير ورئيس سابق لنفس الحي والآن يشغل منصب سكرتير عام سابق لمحافظة أخرى".

وتابع: "القضية فيها رشاوي مقابل تسهيلات وقعت أحداثها في وقت سابق، وقبل مجئ المحافظ الحالي وتم القبض علي المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة".