العظمى بالقاهرة 25 درجة.. الأرصاد: الطقس غدًا معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا

(أ ش أ):

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، نهارًا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتوقع الخبراء فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وفرص أمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 16

العاصمة الإدارية 25 15

6 أكتوبر 26 15

بنها 26 16

دمنهور 24 15

وادي النطرون 25 16

كفر الشيخ 24 15

المنصورة 25 16

الزقازيق 25 16

شبين الكوم 24 15

طنطا 24 15

دمياط 21 16

بورسعيد 21 16

الإسماعيلية 26 14

السويس 26 15

العريش 24 14

رفح 23 14

رأس سدر 27 16

نخل 27 11

كاترين 21 10

الطور 30 18

طابا 27 16

شرم الشيخ 31 21

الاسكندرية 23 14

العلمين 22 14

مطروح 21 13

السلوم 22 14

سيوة 26 13

رأس غارب 30 22

الغردقة 30 21

سفاجا 31 22

مرسى علم 31 23

شلاتين 29 20

حلايب 27 21

أبو رماد 29 20

رأس حدربة 27 20

الفيوم 26 15

بني سويف 26 15

المنيا 26 14

أسيوط 27 15

سوهاج 29 16

قنا 31 17

الأقصر 31 17

أسوان 32 18

الوادي الجديد 31 17

أبوسمبل 32 18

نواكشوط 34 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 38 28

المدينة 39 24

الرياض 42 28

المنامة 39 30

أبوظبي 42 27

الدوحة 43 31

الكويت 40 30

دمشق 25 12

بيروت 23 17

عمان 24 11

القدس 22 12

غزة 23 17

بغداد 36 24

مسقط 38 33

صنعاء 30 12

الخرطوم 40 25

طرابلس 27 18

تونس 30 19

الجزائر 24 17

الرباط 22 14

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 18 08

إسطنبول 19 07

إسلام آباد 32 21

نيودلهي 36 26

جاكرتا 33 24

بكين 23 10

كوالالمبور 32 24

طوكيو 23 14

أثينا 25 13

روما 26 12

باريس 25 12

مدريد 19 10

برلين 22 08

لندن 23 08

مونتريال 18 09

موسكو 11 04

نيويورك 28 18

واشنطن 31 19

أديس أبابا 26 14