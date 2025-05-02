سكرتير "الصحفيين": المرحلة المقبلة في تاريخ النقابة فاصلة

كتب- عمرو صالح:

قال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، إن اللجنة تتوجه بخالص التهاني إلى جميع الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بمناسبة اكتمال جمعيتهم العمومية في 2 مايو 2025.

وأوضح عبدالرحيم، في كلمته الموجهة إلى أعضاء الجمعية العمومية، الجمعة، أن المرحلة المقبلة تعد مهمة وفاصلة في تاريخ نقابة الصحفيين، خاصة بعد التراجع الخطير الذي شهدته المهنة خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على الحاجة إلى بذل جهد مضاعف للحفاظ على هيبة النقابة وكرامة أبنائها، والارتقاء بالمهنة، وتحسين مستوى المعيشة لكافة الزملاء.

وأضاف: "أتمنى أن يكون اجتماع جمعيتنا العمومية الحالية نقطة انطلاق لبدء التغيير الجذري لأوضاع الصحافة والصحفيين."

وتابع: "الصحافة الورقية في مأزق خطير جدًا، فقد كانت بالأمس رائدة في الإنتاج والإبداع والمبادرة والتأثير في الرأي العام المصري والعربي، بل والعالمي، أما اليوم فهي تصارع من أجل البقاء والاستمرار."

وأكد عبدالرحيم أن مستقبل الصحافة الورقية مرتبط بقدرتها على التطور ومجاراة الصحافة الإلكترونية، من خلال التركيز على ما وراء الخبر من تحليل ومتابعات وحوارات وآراء.

وأشار إلى أن الفصل التعسفي تحول إلى ظاهرة خطيرة في الأعوام السابقة، ما يستدعي تفعيل قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي للحفاظ على حقوق الزملاء.

ولفت إلى أن إغلاق الصحف بات ظاهرة مرعبة، حيث شهدت السنوات الماضية توقف العديد من الصحف المهمة، سواء كانت قومية أو حزبية، مما أدى إلى تسريح المئات من الزميلات والزملاء.

وأكد أن هذه القضية الخطيرة تحتاج إلى جهود كبيرة من مجلس النقابة المقبل، لدعم الزملاء والعمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم.

وأضاف سكرتير عام النقابة أن التصدي للكيانات النقابية الموازية التي تنتحل صفة الصحفيين وتقتنص جزءًا من دور النقابة القانوني والمهني، أصبح ضرورة ملحة، مشيرًا إلى أن هذه الكيانات لا علاقة لها بالمهنة، بل هي كيانات عمالية في الأساس.

وتابع: "هذا الوضع يفتح الباب على مصراعيه لانتحال صفة صحفي، والتدخل من غير ذي صفة في شئون مهنة الصحافة، وأتمنى من كل الأجهزة المعنية أن تتخذ إجراءاتها بعدم منح تلك الكيانات أي مزايا أو تسهيلات باسم الصحفيين، حتى لا يتم النصب بها على المواطنين، على أن يكون التعامل المباشر مع النقابة فقط في هذا الشأن."

ووجه جمال عبدالرحيم، تحية تقدير وإجلال إلى أرواح شهداء الصحافة المصرية الذين سالت دماؤهم في سبيل الدفاع عن الوطن والمهنة، كما وجه التحية إلى كتيبة المحررين العسكريين الذين ضحوا بأرواحهم، وقدموا مثالًا ونموذجًا في حرب أكتوبر المجيدة، اختلطت فيه دماؤهم بتراب هذا الوطن العظيم.

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