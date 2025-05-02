بالصور.. مجدي الجلاد يدلي بصوته في انتخابات نقابة الصحفيين

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- نادر نبيل:

أدلى الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، اليوم الجمعة، بصوته في انتخابات نقابة الصحفيين.

وكان جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، أعلن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، تمهيدا لبدء التصويت.

وبدأت عملية التصويت لاختيار مجلس النقابة الذي يتكون من نقيب و6 من أعضاء النقابة.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، قررت مد فترة تسجيل أعضاء الجمعية للساعة 2 ظهرا نظرا الذي شهدته عملية التسجيل خلال الساعات القليلة الماضية.

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