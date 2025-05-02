ضوابط وتعليمات السفر للحج 2025

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، تفاصيل التعليمات والشروط الخاصة بتنظيم موسم الحج 2025، التي أصدرتها السلطات السعودية، مشيرًا إلى أن دخول مكة المكرمة خلال موسم الحج سيكون مقتصرًا على فئات محددة فقط.

وقال "عابد"، في تصريحات لمصراوي، إن الفئات المصرح لها دخول مكة تشمل الحاصلين على تصاريح حج رسمية صادرة عن الجهات المعنية، بالإضافة إلى المقيمين الذين يحملون إقامة صادرة من مكة المكرمة فقط، وكذلك العاملين الذين يملكون تصاريح عمل خاصة خلال موسم الحج.

وأكد عضو غرفة شركات السياحة، أن السلطات السعودية قررت منع دخول حاملي تأشيرات العمرة إلى مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن المخالفين ستُفرض عليهم غرامات مالية كبيرة تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، إلى جانب السجن والترحيل في حال التخلف عن المغادرة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة.

وأضاف محمد عابد، أن هناك تعليمات خاصة بالسفر والتنقل داخل المملكة يجب الالتزام بها، من أبرزها أن تكون بطاقة تعريف الحاج باللغة العربية وتحمل صورته وبياناته الشخصية، ومختومة من الجهات المختصة في بلده ومن السفارة السعودية.

وأوضح "عابد"، أنه يُحظر على الحجاج الافتراش في الطرقات أو الساحات العامة، مع ضرورة الالتزام بإلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة حفاظًا على نظافة المشاعر المقدسة.

وأشار إلى أن الحجاج مطالبون باتباع الإرشادات الصحية والأمنية، وعلى رأسها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس باستخدام المظلات الواقية، والإكثار من شرب السوائل، وعدم النوم تحت المركبات أو في الأنفاق.

كما أشار إلى أن التعليمات تمنع إشعال النار داخل الخيام، مع ضرورة الاعتماد على الأماكن المخصصة للطهي، والاحتفاظ بطفاية حريق داخل الخيمة، وفصل التيار الكهربائي عند مغادرة مكان الإقامة، والإبلاغ الفوري عن أي خطر أو حريق محتمل.

اقرأ أيضًا:

فرص عمل بـ13 محافظة.. التخصصات وخطوات التقديم

اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

بحضور جمال مبارك وياسين منصور.. تشييع جنازة والدة موسى مصطفى موسى - صور