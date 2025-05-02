"الصحفيين" تعلن دعمها الكامل للمقاومة الفلسطينية وتدين جرائم الاحتلال الصهيوني

كتب- عمرو صالح:

أعلن جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، بيان الجمعية العمومية للنقابة بشأن دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدًا أن الجمعية العمومية المنعقدة بالقاهرة يوم 2 مايو 2025، تعلن وقوفها الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتؤكد مساندتها للمقاومة الفلسطينية الباسلة في دفاعها المشروع عن أرض فلسطين.

وقال "عبدالرحيم"، الجمعة، من مقر نقابة الصحفيين، إن الجمعية العمومية تدين بأشد العبارات العدوان الصهيوني الوحشي على الشعب الفلسطيني، وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف هذه الجرائم والانتهاكات المستمرة بحق الأبرياء.

وأوضح أن الجمعية شددت على رفضها القاطع لكافة المخططات الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشيرة إلى دعمها للموقف الرسمي المصري المتمسك بالحقوق الفلسطينية، والرافض لمحاولات التطهير العرقي والاحتلال الاستيطاني.

وأضاف أن الجمعية العمومية ثمّنت جهود نقابة الصحفيين المصريين في دعم القضية الفلسطينية خلال العدوان الصهيوني، كما طالبت باستمرار تقديم الدعم للزملاء الصحفيين الفلسطينيين الموجودين في مصر، وتذليل كافة العقبات أمامهم بما يضمن حصولهم على حقوق كاملة مماثلة لأعضاء النقابة.

وأشار رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، إلى أن الجمعية أكدت تأييدها لجميع الخطوات الدولية التي تستهدف محاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية، لما ارتكبوه من جرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين، بهدف طمس الحقيقة وإرهاب الإعلاميين.

وأكد أن الجمعية العمومية أدانت الجرائم البشعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق الزملاء الصحفيين، موضحًا أن العدوان أسفر عن استشهاد أكثر من 211 صحفيًا وصحفية، بالإضافة إلى عدد من العاملين في المجال الإعلامي، في أكبر مجزرة ضد الصحفيين في التاريخ الحديث وسط صمت دولي مخزٍ.

وشدد "عبدالرحيم"، على أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، داعيًا إلى تحرك عاجل من قبل المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك المؤسسات الحقوقية والإعلامية العالمية، للانتقال من دائرة الشجب إلى الفعل، واتخاذ إجراءات واضحة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد حرية الصحافة.

وأشار إلى أن الجمعية العمومية أكدت تمسكها بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة، والخاصة بحظر كافة أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي مع الكيان الصهيوني، بما يشمل منع إقامة أي علاقات مع المؤسسات الإعلامية أو الجهات أو الأشخاص الإسرائيليين، حتى تحرير كافة الأراضي العربية المحتلة.

كما أوضح أن الجمعية طالبت جميع أعضائها بالالتزام التام بقرارات رفض التطبيع، وكلفت مجلس النقابة بوضع آليات واضحة للمحاسبة والتأديب بحق من يخالف هذه القرارات.

وشدد على أن ارتكاب جريمة التطبيع يعد خيانة للمبادئ الوطنية، مضيفًا: "عاشت فلسطين حرة، والمجد للمقاومة".

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