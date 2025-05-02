موعد بدء أولى رحلات الحج السياحي 2025

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، موعد انطلاق أولى رحلات الحج السياحي 2025.

وقال "عابد"، في تصريحات لمصراوي، إن موعد انطلاق أولى رحلات الحج السياحي 2025 سيكون يوم 23 ذو القعدة المقبل والموافق 21 مايو 2025.

وأكد عضو غرفة شركات السياحة، أن المملكة العربية السعودية شددت على تطبيق غرامات صارمة بحق من يخالف شروط التأشيرة، حيث يُفرض على من يتأخر في مغادرة البلاد بعد انتهاء تأشيرة العمرة غرامة تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، إلى جانب السجن لمدة قد تصل إلى 6 أشهر، يليها الترحيل.

وتابع: يتم تحميل شركة السياحة التي نظمت الرحلة مسؤولية مماثلة، حيث تُغرم بمبلغ 100 ألف ريال عن كل حالة تخلف لم يتم الإبلاغ عنها.

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