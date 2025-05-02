بث مباشر.. بدء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، تمهيدا لبدء التصويت في أعمال التجديد النصفي.

ومن المنتظر أن تبدأ عملية التصويت لاختيار مجلس النقابة الذي يتكون من نقيب و6 من أعضاء النقابة، بعد قليل.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، قررت مد فترة تسجيل أعضاء الجمعية للساعة 2 ظهرا نظرا الذي شهدته عملية التسجيل خلال الساعات القليلة الماضية.

وقدمت قناة "إكسترا نيوز"، تغطية خاصة لآخر المستجدات بشأن المشهد الانتخابي بنقابة الصحفيين.

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