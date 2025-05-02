بحضور ملك مصر السابق.. تشييع جنازة والدة موسى مصطفى موسى - صور

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- هاني رجب:

أقيمت صلاة الجنازة على والدة المهندس موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي السابق، بعد صلاة الجمعة اليوم بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر، على أن يتم تشييع الجثمان بمقابر العائلة بالوفاء والامل بمدينة نصر.

وشهدت الجنازة حضور عدد من الشخصيات العامة والسياسية، منهم ملك مصر السابق أحمد فؤاد ونجله، وجمال مبارك، ورجل الأعمال وياسين منصور، وعدد من رجال الأعمال ورؤساء الأحزاب والنواب.

كان أعلن سمير عليوة المستشار القانوني لرئيس حزب الغد، وفاة ألفت على زايد الجداوي والدة المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد والمرشح الرئاسي الأسبق.

وأوضح عليوة في منشور له عبر "فيسبوك"، أن صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر والدفنة بمقابر العائلة بالوفاء والامل بمدينة نصر.

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