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مد التسجيل في "عمومية الصحفيين" لحين اكتمال النصاب القانوني

02:22 م الجمعة 02 مايو 2025

نقابة الصحفيين

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كتب-عمرو صالح:

قال الكاتب جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين 2025، إن باب تسجيل أعضاء الجمعية العمومية سيظل مفتوح لحين اكتمال النصاب القانوني، وبدء عملية التصويت.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، قررت مد فترة تسجيل أعضاء الجمعية للساعة 2 ظهرا نظرا الذي شهدته عملية التسجيل خلال الساعات القليلة الماضية.

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نقابة الصحفيين إنتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين الكاتب جمال عبدالرحيم
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