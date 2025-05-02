اللجنة المشرفة على انتخابات "الصحفيين" تطالب بسرعة التسجيل في كشوف الجمعية العمومية

كتب-عمرو صالح:

طالبت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين جميع الحضور فى مقر النقابة بسرعة التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية، التي افتتحت باب التسجيل صباح اليوم.

وشهدت نقابة الصحفيين حضورا كثيفا لأعضاء الجمعية العمومية، إذ نسب الحضور ما يقرب من ألفي عضو.

وأعلن جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، عن مد التسجيل في كشوف الجمعية العمومية للنقابة، ساعة كاملة، حتى الواحدة طهرًا، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وتعقد نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة 2 مايو 2025، انتخابات التجديد النصفي لمجلسها، لاختيار نقيب و6 من الأعضاء؛ حيث يتنافس 8 مرشحين على مقعد النقيب، و51 على مقاعد عضوية المجلس، فوق السن وتحت السن.

وتنعقد الجمعية العمومية العادية للنقابة، بحضور 25% من أعضاء جدول المشتغلين، وعددهم (10234) زميلًا؛ حيث تم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية، وتضمّن جدول الأعمال:

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023م.

2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.

4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المُقدّمة من الأعضاء.

5- انتخاب النقيب و6 من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة 3 عصرًا إلى الساعة 7 مساءً.

6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.

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