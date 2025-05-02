مد فترة التسجيل في كشوف الجمعية العمومية للصحفيين لساعة إضافية

كتب-عمرو صالح:

قررت اللجنة المشرفة على إنتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين مد فترة التسجيل في كشوف الجمعية العمومية للساعة الواحدة ظهرا، نظرا للإقبال الكبير الذي شهدته عملية التسجيل منذ فتح الباب في العاشرة من صباح اليوم.

وتوافد الكثير من الصحفيين، صباح الجمعة، على مقر نقابتهم بشارع عبدالخالق ثروت، للتسجل في كشوف الجمعية العمومية استعدادا لانتخابات التجديد النصفي.

وكان جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أعلن أن مجلس النقابة كان قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم (10226) عضوًا، لحضور الجمعية العمومية، ليتم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية، وتضمن جدول الأعمال:-

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة فى (مارس 2023م).

2- النظر فى تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية فى فبراير 2025م واعتماده.

3- اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية فى 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.

4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفى حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات فى اليوم التالى من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التى تطرأ بعد توجيه الدعوة.

وأشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أن النقابة كانت قد أرسلت فى 27 فبراير الماضى الحساب الختامى للسنة المنتهية فى 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م إلى جميع الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية عبر الإيميل، طبقًا لقانون النقابة رقم (76) لسنة 1970م، علاوة على نشر الميزانية، ومشروع الموازنة التقديرية على الموقع الرسمى للنقابة.

ولفت السكرتير العام، إلى توافر نسخ ورقية من الميزانية، والموازنة التقديرية بالإدارة المالية فى النقابة، ويمكن للزملاء الحصول عليها فورًا.

ودعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين فى جدول المشتغلين للاجتماع العادى الثالث للجمعية العمومية للنقابة، الساعة العاشرة من صباح الجمعة 2 مايو 2025م إعمالًا لنصوص المواد (33)، (34)، (35) من قانون النقابة (76 لسنة 1970م).

ووضعت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لانتخابات الصحفيين عدد من الضوابط للعملية الانتخابية.

حيث أكدت اللجنة أنه حرصًا على سلامة العملية الانتخابية، وأن تكون تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، على الزملاء الاعزاء الالتزام بالإجراءات والارشادات التالية:

- 2 مايو 2025م انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

- تسجيل الحضور يبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، ويمكن مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات.

- فى حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور 25 % من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة يبدأ اجتماع الجمعية العمومية مباشرة بمسرح النقابة فى الطابق الأرضى لمناقشة جدول الأعمال.

- لا تبدأ عملية التصويت إلا عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية وتلاوة التوصيات.

- عقب اكتمال الجمعية العمومية تتوقف عمليات تسجيل الحضور، ويحق للزملاء الذين لم يسجلوا أسماءهم التوجه مباشرة إلى اللجان الانتخابية.

- فى حالة عدم حصول أحد المرشحين لمقعد النقيب على الأغلبية المطلقة وهى (50%+1) من الأصوات الصحيحة تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، وذلك فى اليوم التالى 3 مايو 2025م، من الساعة الثالثة ظهرًا إلى الساعة السابعة مساءً، ويكون الانتخاب فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوى الأصوات يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

- يكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

- فى حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية يؤجل انعقادها إلى يوم الجمعة 16 مايو 2025م، ويكون انعقادها صحيحًا بحضور نفس النسبة (25%) من الأعضاء المسددين للاشتراك.

- فرز الأصوات يتم بصورة علنية بقاعة محمد حسنين هيكل فى الطابق الرابع.

- ضرورة سداد اشتراك النقابة لعام 2024م، على الأقل، ويجوز سداد الاشتراك فى نفس يوم التصويت.

- كتابة الاسم (ثلاثي) فى حالة تشابه الأسماء.

- أية إضافة أو إشارة فى ورقة الانتخاب تبطلها.

- ضرورة اختيار مـرشح واحد لمنصب النقيب.

- ضرورة اختيار (6) أسماء فقط لعضوية المجلس فى ورقة الانتخاب، والاختيار غير مقيد بعدد المرشحين تحت السن أو فوق السن.

- تحديد فوق السن أو تحت السن يكون عند الفرز فقط باختيار أول ثلاثة زملاء أعلى أصوات تحت السن، وإذا حصل زميل تحت السن على أصوات أعلى من الزملاء فوق السن تتم إضافته للفائزين، ويمكن أن يكون جميع الفائزين تحت السن.

و حددت اللجنة القواعد المنظمة كالآتى:

* يجوز للمرشح على مقعد النقيب، أن يمثل بـ24 مندوبًا أصليًا، و10 احتياطيين بلجان الاقتراع والفرز.

* يجوز للمرشح على مقعد العضوية أن يمثل بخمسة مندوبين أصليين، وثلاثة احتياطيين بلجان الاقتراع والفرز.

* يُشترط فى جميع المندوبين أن يكونوا من أعضاء الجمعية العمومية، (جدول مشتغلين، مسددين لآخر اشتراك).

* يرسل كل مرشح أسماء مَن ينوبون عنه فى لجان الاقتراع والفرز، وصورة شخصية مع صورة كارنيه العضوية 2025م، فى مدى زمنى أقصاه الأحد 27 أبريل الجارى إلى إدارة شئون المجلس والأعضاء فى الطابق الثانى بالنقابة.

* لكل الصحف ووسائل الإعلام الحق فى أن تُمثل فى تغطية الانتخابات بكل مراحلها على أن ترسل الأسماء وصور الكارنيهات، أو بطاقات الرقم القومى وصورة شخصية فى مدى زمنى أقصاه الأحد 27 أبريل الجارى.

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين توقيع غرامة مالية قدرها 2000 جنيه فقط لا غير على الزملاء المرشحين المخالفين لمعايير الدعاية، ولصق استيكرات على الجدران الداخلية للنقابة بالمخالفة لقرار اللجنة المشرفة على الانتخابات.

كما قررت اللجنة تكليف الجهاز الإدارى للنقابة بإزالة أية استيكرات جديدة يتم لصقها على جدران النقابة. ووضعت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين عدة ضوابط لتنظيم عملية تعليق الدعاية الانتخابية حيث قررت ما يلي:-

1- منع استخدام واجهة النقابة فى أى شكل من أشكال الدعاية حرصًا على سلامة المارة، وأعضاء الجمعية العمومية، والعاملين فى النقابة على أن يتحمل المرشح المسئولية القانونية والجنائية عن أى أضرار بشرية، أو مادية جراء انتهاك هذا القرار، وتكليف أمن النقابة بالإزالة الفورية لأى دعاية مخالفة.

2- منع لصق الدعاية على أبواب المصاعد وداخلها، حيث تسبب هذا فى توقف المصاعد سابقًا، وتكليف الجهاز الإدارى، وأمن النقابة بالإزالة الفورية لأى دعاية مخالفة على نفقة المرشح.

3- يقتصر تعليق الدعاية على الدور الأرضى والأول والثانى والرابع والخامس على أن يتم ذلك فى مواعيد فتح النقابة.

4- يلتزم أعضاء الجهاز الإدارى للنقابة، وشركة الصيانة والأمن والنظافة بعدم المشاركة فى الدعاية مع أى مرشح.

5- لكل مرشح وضع لافتتين بحد أقصى فى كل طابق به لجان انتخابية بمقر النقابة مقاس (2×2متر)، ويمنع تعليق أى لافتة تزيد على (2م) فى بهو النقابة، أو بين الأدوار، ويلتزم المرشحون بلافتة واحدة فقط لكل منهم فى بهو النقابة.

6- تُحظر الدعاية التى تحمل أى شعارات عنصرية، أو دينية أو تحض على العنف والكراهية والتمييز، أو تسيء للمنافسين.

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