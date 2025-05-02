بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب

قدم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة.

ويتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة هو "ونزرع ويأكل من بعدنا"، على أن يكون موضوع الخطبة الثانية هو "التحذير من حبة الغلة وضرورة بث الأمل في القلوب"، وهو موضوع الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية التابع للوزارة، عدا الجامع الأزهر لأنه يتبع المشيخة.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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