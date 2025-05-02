فرص عمل بـ13 محافظة.. التخصصات وخطوات التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، اليوم الجمعة، عن إصدار نشرة التوظيف نصف الشهرية الجديدة، التي تتضمن فرص عمل متميزة ومتنوعة في عدد من المحافظات، وذلك بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.

4424 فرص عمل بـ72 شركة بـ13

تضمنت النشرة، 4424 فرص عمل ووظيفة متاحة في 72 شركة بـ13 محافظة، في تخصصات متعددة، منها وظائف مخصصة لأصحاب القدرات الخاصة "ذوي الهمم"، برواتب مجزية، وتأمين صحي واجتماعي.

موعد التقديم على فرص العمل المتاحة

وذكرت الوزارة، أن التقديم على هذه الفرص متاح خلال شهر مايو 2025، من خلال مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، أو عبر مديريات العمل المنتشرة في المحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل، بالإضافة إلى أرقام وعناوين الشركات المرفقة بالنشرة.

وبحسب البيان، فإن النشرة تم إعدادها من قِبل الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، مدير عام التشغيل، وإشراف الباحثة منى شوقي، وتغطي فرص العمل المتوفرة في 12 محافظة، هي: القاهرة، الإسكندرية، المنوفية، القليوبية، الإسماعيلية، الغربية، الوادي الجديد، بورسعيد، جنوب سيناء، بني سويف، المنيا، ودمياط.

التخصصات المطلوبة للوظائف وفرص العمل المتاحة

تشمل التخصصات المطلوبة: أخصائي تسويق، أخصائي موارد بشرية، مهندس اتصالات، مهندسين كهرباء، مشرفي ميكانيكا وتحكم، مدير صيانة، محاسبين، مشرف تنجيد، ليدي جارد (إناث)، مشرف عام، مشرف موقع، شيف، أخصائي مشتريات، بائعين، مقدم طلبات، أخصائي تمويل، أمين مخازن، مهندسين ميكانيكا، إنتاج وجودة، أعمال إدارية، سائقين بجميع الرخص، مندوبين مبيعات، مراقبين جودة، فنيين بمختلف التخصصات، مشرفي إنتاج، أفراد أمن، وظائف فندقية، وعمال إنتاج ونظافة.

وتضمنت النشرة عددًا من الوظائف المخصصة لذوي الهمم في عدد من المحافظات؛ لاستيفاء نسبة الـ5% من إجمالي العمالة وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل، مع توفير التأهيل والتدريب اللازم لهم.