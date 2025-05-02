الصور الأولى من حريق محطة الأتوبيس الترددي بالخصوص

كتب - محمد نصار:

حصل "مصراوي" على الصور الأولى للحريق الذي اندلع صباح الجمعة في محطة الخصوص الخاصة بالأتوبيس الترددي.

كشف مصدر مسؤول في هيئة الطرق والكباري عن تفاصيل الحريق الذي اندلع صباح اليوم بمحطة الخصوص الخاصة ببيع الترددات البئرية على الطريق الداخلي.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، إنه تم السيطرة على الحريق فور اندلاعه، حيث جرى التعامل معه بشكل سريع من قبل العناصر المختصة.

وأشار إلى أن الحادث لم يسفر عن خسائر في الأرواح، مؤكدًا أن الجهات المختصة باشرت التحقيق للوقوف على أسباب الحريق.

ولفت المصدر إلى أنه من المقرر صدور بيان تفصيلي من جانب الوزارة وهيئة الطرق والكباري خلال الساعات المقبلة لتوضيح ملابسات الواقعة.

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