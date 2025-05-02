بالصور.. توافد الصحفيين للتسجيل في كشوف الجمعية العمومية للنقابة

كتب - محمد أبو بكر

توافد العديد من الصحفيين في العاشرة من صباح الْيَوْم، على مقر نقابتهم بشارع عبدالخالق ثروت، للتسجيل في كشوف الجمعية العمومية للنقابة.

وكان مجلس النقابة برئاسة النقيب خالد البلشي قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العمومية في الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة الموافق ٢ مايو 2025، إعمالا لنص المادة (33) من قانون النقابة (76 لسنة 1970م).

ويتضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية التصديق على محضر اجتماع الجمعية المنعقدة في مارس 2023، والنظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025 واعتماده، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024 وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025.

كما يتضمن مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وانتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، إضافة إلى ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.

وبلغ عدد المرشحين لانتخابات التجديد النصفي 51 مرشحًا بينهم ثمانية مرشحين على مقعد النقيب، و ٤٣ مرشحا لعضوية المجلس.

وصرح جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة المشرفة بأن إجراءات التسجيل تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، ويمكن مد التسجيل حتى الثانية ظهرًا بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات، مشيرًا إلى أنه في حال اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية بحضور (25%) من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة وعددهم (10234) صحفيًا، يبدأ الاجتماع مباشرة بمسرح النقابة في الطابق الأرضي لمناقشة جدول الأعمال.

وأضاف أن جدول الأعمال يتضمن التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م)، والنظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025، ومناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

وقال إن الانتخابات ستجرى في (23) لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية في الإسكندرية، مشيرًا إلى أن عمليتي التصويت وفرز الأصوات تتمان تحت إشراف قضائي كامل من قضاة مجلس الدولة.

وأشار إلى أنه في حالة عدم حصول أحد المرشحين لمقعد النقيب على الأغلبية المطلقة وهي (50%+1) من الأصوات الصحيحة تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات غدا السبت 3 مايو الجاري من الساعة الثالثة ظهرًا إلى الساعة السابعة مساءً، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية.

ويكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

وأكد عبدالرحيم أنه في حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية يؤجل انعقادها إلى الجمعة 16 مايو الجاري، ويكون انعقادها صحيحًا بحضور (25%) من الأعضاء المسددين للاشتراك، موضحًا أنه يجوز سداد اشتراك النقابة في نفس يوم التصويت.

وأكد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أن إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية بلغ 10234 عضوًا، بينهم 187 عضوا بالنقابة الفرعية بالإسكندرية موزعين على 24 لجنة انتخابية.

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