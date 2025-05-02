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لميس الحديدي عن انتخابات الصحفيين: سأصوت لمن يحترم المهنة ويدافع عن حرية التعبير

01:27 ص الجمعة 02 مايو 2025

لميس الحديدي

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كتب- حسن مرسي:

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، على أهمية انتخابات نقابة الصحفيين المقرر إجراؤها اليوم الجمعة، واصفة إياها بأنها تجري على صفيح ساخن.

أوضحت الحديدي عبر منشور على حسابها الشخصي بموقع "إكس"، أنه رغم عدم مشاركتها في أي من الحملات الانتخابية للمرشحين، إلا أنها ستمنح صوتها لمن تراه جديرًا بالدفاع عن حرية التعبير، ويحترم قيمة مهنة الصحافة.

وأشارت إلى أن أولويتها ستكون للمرشح الذي يرى في تقديم الخدمات للنقابة حقًا أصيلًا للصحفيين، ويعمل بجد على تعزيز مكانة النقابة والحفاظ على كرامة أعضائها.

وأكدت لميس الحديدي خلال منشورها على أهمية تقدير قيمة الكلمة ودور العمل النقابي في دعم وحماية الصحفيين، متمنية التوفيق لجميع المرشحين في هذا الاستحقاق المهني الهام.

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